Conozca qué establece el comunicado oficial sobre el feriado del 1 y 2 de enero

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante el Comunicado DGTHSO-045/2025, informó este lunes que los días jueves 1 y viernes 2 de enero de 2026 fueron declarados feriados nacionales, con suspensión de actividades laborales públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

“La determinación se sustenta en el Decreto Supremo N° 2750 (1 de mayo de 2016), modificado por el D.S. N° 5019 (13 de septiembre de 2023), y el D.S. N° 5510 (29 de diciembre de 2025)”, señala el comunicado.

Asimismo, el Ministerio dispuso que el miércoles 31 de diciembre de 2025 la jornada laboral en la Administración Pública nacional se desarrollará en horario continuo de 08:00 a 14:30. En el sector privado, las empresas deberán adecuar esta medida por acuerdo entre partes, considerando sus modalidades de trabajo.

La cartera de Estado aclaró que esta disposición prevalece sobre cualquier normativa previa, incluido el Comunicado DGTHSO-044/2025, y es de cumplimiento obligatorio, conforme al Parágrafo I del Artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

Según el comunicado, la medida busca brindar a las familias bolivianas un periodo de descanso planificado, facilitar el reencuentro y la organización de actividades de fin de año, además de impulsar el turismo interno y el consumo local, contribuyendo a la reactivación económica, especialmente en regiones y destinos turísticos.

El Ministerio recordó que el personal que, por necesidad de servicio, deba trabajar durante los días feriados, deberá sujetarse a lo establecido por la normativa laboral vigente en materia de recargos y/o compensaciones.

Finalmente, se recomendó a la población planificar los viajes con anticipación, priorizar destinos cercanos para apoyar la economía local y cumplir las normas de tránsito y seguridad vial, especialmente en rutas y terminales con alta afluencia.

