Carnaval en La Paz reunió a 400.000 personas y generó Bs 100 millones

La Alcaldía de La Paz informó este miércoles que el Carnaval reunió a más de 400.000 personas y generó al menos Bs 100 millones de movimiento económico durante los cuatro días de fiesta que se vivieron en la Sede de Gobierno y que participaron en las diferentes actividades.

“Hemos hecho números, el día sábado 200.000 personas participaron en el Corso Infantil, entre niños, mamás y papás; con lo de la Farándula del Pepino (el domingo) 100.000 personas; y ayer (lunes) otras 100.000 en el Jisk’a Anata. Estamos hablando de 400.000 personas que han movido alrededor de 100 millones de bolivianos en estos días de carnaval”, señaló el alcalde Iván Arias.

En materia de seguridad, el alcalde destacó que el balance también es positivo, según reportó el periódico Ahora El Pueblo.

Al menos 62 comparsas llenaron el lunes el centro paceño de alegría, color, baile y música en el Jisk’a Anata, una de las actividades más esperadas del carnaval en La Paz.

Tinkus, salay, saya afro, chacarera, tarqueadas, morenadas y caporales son algunas de las danzas que los espectadores observaron en la entrada que recorrió el centro paceño, desde la avenida Montes hasta el final de la avenida Simón Bolívar.

Ruta del carnaval

El viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, adelantó que para 2027 se implementará una Ruta del Carnaval, debido al movimiento carnavalero en los departamentos del territorio nacional.

“Estas actividades que se han desarrollado tanto en época precarnavalera y ahora en los días de carnaval, una variedad de manifestaciones, nos posibilita dar un puntapié para la promoción del próximo año, el Carnaval 2027. Creemos que esta línea de trabajo, de mostrar que Bolivia es diversa, que hay diferentes formas de vivir el carnaval, nos permite generar una ruta del carnaval, donde podemos visualizar y promocionar distintas manifestaciones de las regiones del país con la idea de que bolivianos y extranjeros puedan visitar y recorrer el territorio, y a partir de nuestras expresiones culturales conocer esa identidad y la forma de ser de los bolivianos”, dijo Zaratti.

Martes de ch'alla

Entre k’oas, globos, serpentinas, cohetillos, flores y música el país vivió el Martes de Ch’alla.

La ch’alla es un ritual andino de agradecimiento y bendición que consiste en rociar con alcohol, bebidas, flores o mistura a personas, viviendas, vehículos, negocios o bienes materiales, como señal de gratitud y para atraer prosperidad.

Generalmente se realiza en honor a la Pachamama (Madre Tierra), a quien se le ofrecen bebidas, alimentos o dulces como muestra de respeto y reciprocidad.

En la ciudad de La Paz, la explosión de cohetillos comenzó a escucharse desde las primeras horas de la mañana de ayer. Los centros de abasto se llenaron de familias que iniciaron los preparativos, adquiriendo flores, serpentina, globos y otros elementos tradicionales para la celebración.

El alcohol y el vino fueron otros elementos centrales para la ch’alla, que cerró cuatro días de carnaval, con su máxima representación en la majestuosa entrada folklórica de Oruro.

Hoy se inicia el Miércoles de Ceniza, que da pasó a la Cuaresma, que se extenderá hasta el Domingo de Ramos.

El carnaval tendrá su punto final con las entradas del Corso de Corsos en Cochabamba y el de Chutas en La Paz.

