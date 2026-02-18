Tradición y proyecciones: Las comparsas despiden el Carnaval 2026 en el corazón de Santa Cruz

En una jornada marcada por el ritmo de la banda y la nostalgia del cierre, la calle Ñuflo de Chávez, en el centro histórico cruceño, se convirtió en el epicentro de la despedida del Carnaval 2026. La comparsa tradicional "Tauras 81" encabezó los festejos de este tercer día, celebrando 45 años de trayectoria en el carnaval de calle. Su presidente destacó que, fiel a su esencia, la agrupación cerró las carnestolendas con la alegría que los caracteriza, manteniendo viva la costumbre de compartir con la gente en el espacio público.

A pocos metros de distancia, los "Cambas Vida Linda" también se sumaron a la despedida en el denominado "patio cruceño". Los integrantes de esta comparsa expresaron su satisfacción por haber vivido un carnaval tranquilo y espectacular, manifestando su esperanza de que el próximo año la celebración sea aún mejor. La música de banda fue la constante en este sector de la ciudad, donde los comparseros aprovecharon las últimas horas del feriado para confraternizar antes del retorno a sus actividades cotidianas.

Por otro lado, la atmósfera de celebración se trasladó al garaje "Magnitud Carnavalera", donde la comparsa "Tremendazos" realizó un festejo especial con tintes de victoria.

Tras haber obtenido el primer lugar en el Corso, la agrupación —que aspira a coronar en 2027— celebró junto a sus familias los resultados de meses de esfuerzo. Alejandro, presidente de los Tremendazos, manifestó su confianza de cara a la próxima elección de la comparsa coronadora, señalando que están listos para asumir la responsabilidad de transformar la fiesta grande el próximo año.

