¡No es tu internet! YouTube presenta fallas masivas este 17 de febrero

Este martes 17 de febrero de 2026, YouTube presentó fallas generalizadas en su funcionamiento, afectando tanto a la app móvil como a la versión web, generando inconvenientes para miles de usuarios en todo el mundo.

Según el portal Downdetector, pasadas las 21:00 horas se habían registrado más de 4.000 reportes de fallas. Para las 21:30, la cifra ascendió a más de 14.000 usuarios, a la espera de la normalización del servicio.

Del total de incidencias reportadas, el 64% corresponde a problemas en la aplicación móvil, mientras que 30% se relaciona con la página web y el 6% restante con dificultades en la transmisión de videos.

Usuarios compartieron que, al intentar ingresar a la app, la plataforma mostraba el mensaje “Se produjo un error”, acompañado de la opción de reintentar, que no solucionaba la carga del contenido.

Las autoridades de YouTube aún no han emitido un comunicado oficial, aunque se espera que el servicio sea restablecido en las próximas horas.

