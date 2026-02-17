El evento tuvo lugar durante la noche 4.740 de la misión, en diciembre pasado, cuando el róver taladró una roca bautizada como “Nevado Sajama”. Al notar que las paredes del agujero eran lo suficientemente lisas para estudiar estratos, los ingenieros decidieron encender las luces LED situadas en el brazo robótico del Curiosity.

Un vistazo único al interior de Marte

La fotografía fue captada por la Mast Camera, ubicada en el mástil del rover, y muestra una perspectiva nunca antes vista en la superficie marciana, con detalles internos de la roca iluminados en plena noche marciana.

Según explican desde la NASA, estas imágenes permiten estudiar la composición y la estratificación de las rocas, lo que ayuda a entender mejor la historia geológica del planeta y las posibles señales de antiguos ambientes habitables.

Marte de noche, un nuevo enfoque en exploración

Esta técnica de iluminación nocturna abre la puerta a futuras investigaciones de superficies rocosas y su estructura interna, ofreciendo un ángulo distinto al que se logra con luz natural diurna.

El equipo de Curiosity sigue explorando el planeta, buscando pistas sobre la evolución de Marte y sus condiciones para la vida en el pasado.

Mira la programación en Red Uno Play