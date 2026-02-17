La madrugada del tercer día de Carnaval se vio empañada por un violento incidente en inmediaciones de la Fexco, en Cochabamba. En medio del congestionamiento vehicular, un hombre utilizó una vara metálica para destrozar uno de los vidrios laterales de un automóvil rojo que se encontraba estacionado.

El ataque sorprendió a los transeúntes y conductores que circulaban por la zona. En cuestión de segundos, varios testigos reaccionaron y se abalanzaron sobre el agresor para impedir que continuara causando daños.

Al menos tres personas lograron reducir al sujeto, mientras la tensión crecía entre quienes observaban la escena. El momento estuvo marcado por gritos, preocupación y temor ante una posible escalada de violencia.

Durante el forcejeo, una mujer intervino activamente para pedir que liberaran al agresor y frenar la confrontación física, intentando calmar los ánimos y evitar mayores consecuencias.

El incidente dejó como saldo daños materiales en el vehículo afectado y una profunda sensación de inseguridad entre los ciudadanos que se encontraban en el lugar, en una jornada que debía estar marcada por la fiesta y la convivencia.

Vecinos y testigos expresaron su preocupación por este tipo de hechos durante las celebraciones, y pidieron mayor control y presencia policial para garantizar la seguridad en zonas concurridas.

