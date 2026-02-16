Conozca por qué delitos fue aprehendida la exgerente de YPFB

La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, fue aprehendida la jornada de este lunes en inmediaciones de Equipetrol, en Santa Cruz, mientras realizaba compras por el feriado de Carnaval.

La orden fue emitida por el Ministerio Público dentro de un proceso penal por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones, tipificados en los artículos 154 y 163 del Código Penal.

De acuerdo con la información preliminar, la exautoridad fue trasladada para prestar su declaración informativa ante la Fiscalía, en el marco de la investigación que busca esclarecer posibles irregularidades vinculadas a su gestión.

¿De qué se la acusa?

El delito de incumplimiento de deberes se configura cuando un servidor público omite, rehúsa o retrasa actos propios de su función, afectando la administración pública.

En tanto, la usurpación de funciones implica ejercer atribuciones que no corresponden legalmente o exceder los límites establecidos por norma.

Ambos delitos pueden derivar en sanciones privativas de libertad, dependiendo de lo que determine la autoridad judicial.

Desde el Gobierno se reiteró que la lucha contra la corrupción es una acción concreta y que no se protegerá a ningún involucrado. Asimismo, se enfatizó que el proceso se desarrollará con independencia y respeto al debido proceso.

Se prevé que en las próximas horas se instale la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá la situación jurídica de la exgerente.

