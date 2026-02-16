Luto y dolor: Familiares piden recordar a Leo Rosas como "un gran cantante"

Entre lágrimas, abrazos y recuerdos, familiares y amigos comenzaron a despedir este lunes a Leo Rosas, el joven artista que conquistó escenarios internacionales y llevó el nombre de Bolivia en alto.

En medio del dolor, su tío, Alfredo Mendoza, compartió palabras que reflejan el sentir de la familia y de quienes admiraron su talento.

“Debemos recordarlo como él quería, como un gran cantante, un tipo que soñó, un joven que soñó y logró los éxitos, y logró representar a Santa Cruz y a Bolivia. Nos hizo vibrar y debemos recordarlo como lo que era ‘un grande’”, expresó.

Más allá de su potente voz y su presencia escénica, sus seres queridos destacaron su calidad humana.

“Leo era una persona amigable, querendón. Le gustaba salir con sus amigos y siempre cantaba canciones ‘de viejo’, porque andaba con nosotros mayormente. Todas esas canciones eran por eso, porque siempre le gustó”, recordó su familiar.

La música presente en su vida desde niño

La música estuvo presente en su vida desde muy pequeño. Según relató su tío, el talento fue cultivado en casa.

“Su papá canta, y mi madre le tarareaba. Desde sus tres años se aprendía las canciones de principio a fin”, contó.

Rosas alcanzó reconocimiento internacional tras participar en el reality musical “La Voz México”, donde demostró su talento y perseverancia, llegando a ser uno de los finalistas y convirtiéndose en un orgullo para el país.

En las próximas horas se realizará una ceremonia religiosa en su honor y posteriormente será trasladado a Las Misiones, donde familiares y amigos le darán el último adiós.

Hoy, Bolivia despide no solo a un cantante talentoso, sino a un joven que hizo de sus sueños una realidad y dedicó cada presentación a su país y a su gente. Su legado quedará en la memoria de quienes vibraron con su voz y celebraron cada uno de sus logros.

