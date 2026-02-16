Riña con arma blanca deja un herido en inmediaciones del Cementerio General

Tres personas en situación de calle fueron arrestadas este lunes tras protagonizar una pelea con el uso de arma blanca en inmediaciones del Cementerio General de la ciudad de Santa Cruz, durante un control policial de rutina en el marco del Plan de Seguridad por Carnaval.

El hecho dejó a un hombre herido a la altura del cuello, quien fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica, mientras se evalúa su evolución.

“Lo que ha sucedido, ha sido que se han agredido, supuestamente con un objeto punzocortante, a la altura de la garganta, donde una persona de sexo masculino que no se ha querido identificar ha sufrido una herida a la altura del cuello”, informó el Tcnel. Marco Hurtado, oficial a cargo del operativo.

La intervención se produjo cuando efectivos policiales realizaban controles preventivos en el sector. Tras evidenciar la agresión, procedieron a la aprehensión de los involucrados y activaron el protocolo correspondiente.

“Por ese motivo es que la Policía ha intervenido y posteriormente se está remitiendo a la instancia que corresponde, puesto que hay una persona con una herida en la garganta y el procedimiento así lo demanda”, añadió la autoridad.

La Policía aseguró que los operativos se mantendrán de forma continua durante todo el periodo de Carnaval, con el objetivo de evitar hechos de violencia y garantizar la seguridad ciudadana.

“Todo el periodo de Carnaval estaremos trabajando y que podamos todos volver sanos y salvos a nuestra casa, así como salimos”, señaló Hurtado.

