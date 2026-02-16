TEMAS DE HOY:
Accidente Inquisivi Carnaval Sucre Accidentes en Carnaval

30ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Vallegrande celebra el Carnaval con tradición, con alegría desbordante

Danzas típicas, disfraces tradicionales y las coloridas casacas de 54 comparsas consolidan la fiesta mayor de Vallegrande. 

Red Uno de Bolivia

16/02/2026 13:43

Escuchar esta nota

Las tradiciones de los Valles Cruceños se viven con intensidad en la ciudad de Vallegrande, donde los carnavaleros celebran con alegría la fiesta mayor acompañados por 54 comparsas que se lucen a lo largo de las actividades carnavaleras.

La jornada del lunes comenzó con la tradicional ambrosía en las estancias, una costumbre que reúne a familias y visitantes, para luego retornar a la plaza principal, donde la música, el baile y la algarabía marcaron el ritmo de la celebración.

Con danzas, disfraces y coloridas casacas, los carnavaleros acompañaron a sus reinas en el recorrido por la avenida de la Circunvalación, antes de enfilar hacia el Cumpódromo, consolidando una jornada de identidad, tradición y folclore.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD