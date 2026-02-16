Vallegrande celebra el Carnaval con tradición, con alegría desbordante

Las tradiciones de los Valles Cruceños se viven con intensidad en la ciudad de Vallegrande, donde los carnavaleros celebran con alegría la fiesta mayor acompañados por 54 comparsas que se lucen a lo largo de las actividades carnavaleras.

La jornada del lunes comenzó con la tradicional ambrosía en las estancias, una costumbre que reúne a familias y visitantes, para luego retornar a la plaza principal, donde la música, el baile y la algarabía marcaron el ritmo de la celebración.

Con danzas, disfraces y coloridas casacas, los carnavaleros acompañaron a sus reinas en el recorrido por la avenida de la Circunvalación, antes de enfilar hacia el Cumpódromo, consolidando una jornada de identidad, tradición y folclore.

Mira la programación en Red Uno Play