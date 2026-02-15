Monseñor Leigue pide vivir un Carnaval sin violencia ni excesos

Durante la homilía, el monseñor Leigue advirtió que no solo la agresión física causa daño, sino también los insultos, el odio y las acusaciones sin fundamento.
15/02/2026 11:09
El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, René Leigue Cesari, llamó a la población a celebrar el Carnaval con responsabilidad, respeto y sin violencia, tanto en espacios públicos como en redes sociales.
El mensaje fue expresado durante su homilía dominical, en la que insistió en cuidar las palabras y las actitudes hacia los demás.
Señaló que estas conductas pueden provocar conflictos graves e incluso derivar en consecuencias legales. Por ello, exhortó a frenar las ofensas y a pensar antes de publicar o difundir mensajes contra otras personas.
Llamado a cuidar la palabra y evitar excesos
Durante su reflexión, explicó que el mandamiento de “no matar” también implica evitar el daño moral. Remarcó que la difamación, el rencor y la descalificación afectan la dignidad humana y deterioran la convivencia, más aún en épocas festivas donde aumentan las interacciones y exposiciones públicas.
También alertó sobre el uso irresponsable de redes sociales en Carnaval, cuando enfatizó que suelen circular rumores y mensajes ofensivos.
Recomendó no difundir información no verificada y optar por el silencio antes que perjudicar a otros.
Carnaval con alegría y responsabilidad
Monseñor pidió que las celebraciones estén marcadas por la alegría sana y no por el exceso o la agresión. Invitó a resolver diferencias mediante el diálogo y la reconciliación, y a vivir estos días con sentido de comunidad.
“Elijamos la vida y el respeto”, resumió en su mensaje, animando a que el Carnaval sea un tiempo de encuentro y no de enfrentamientos.
