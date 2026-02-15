Monseñor Leigue pide vivir un Carnaval sin violencia ni excesos

El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, René Leigue Cesari, llamó a la población a celebrar el Carnaval con responsabilidad, respeto y sin violencia, tanto en espacios públicos como en redes sociales.

El mensaje fue expresado durante su homilía dominical, en la que insistió en cuidar las palabras y las actitudes hacia los demás.

El prelado advirtió que no solo la agresión física causa daño, sino también los insultos, el odio y las acusaciones sin fundamento.

Señaló que estas conductas pueden provocar conflictos graves e incluso derivar en consecuencias legales. Por ello, exhortó a frenar las ofensas y a pensar antes de publicar o difundir mensajes contra otras personas.

Llamado a cuidar la palabra y evitar excesos

Durante su reflexión, explicó que el mandamiento de “no matar” también implica evitar el daño moral. Remarcó que la difamación, el rencor y la descalificación afectan la dignidad humana y deterioran la convivencia, más aún en épocas festivas donde aumentan las interacciones y exposiciones públicas.

También alertó sobre el uso irresponsable de redes sociales en Carnaval, cuando enfatizó que suelen circular rumores y mensajes ofensivos.

Recomendó no difundir información no verificada y optar por el silencio antes que perjudicar a otros.

Carnaval con alegría y responsabilidad

Monseñor pidió que las celebraciones estén marcadas por la alegría sana y no por el exceso o la agresión. Invitó a resolver diferencias mediante el diálogo y la reconciliación, y a vivir estos días con sentido de comunidad.

“Elijamos la vida y el respeto”, resumió en su mensaje, animando a que el Carnaval sea un tiempo de encuentro y no de enfrentamientos.



