TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Brutal ataque Mujer hallada muerta

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Monseñor Leigue pide vivir un Carnaval sin violencia ni excesos

Durante la homilía, el monseñor Leigue advirtió que no solo la agresión física causa daño, sino también los insultos, el odio y las acusaciones sin fundamento.

Cristina Cotari

15/02/2026 11:09

El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, René Leigue. Foto captura
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, René Leigue Cesari, llamó a la población a celebrar el Carnaval con responsabilidad, respeto y sin violencia, tanto en espacios públicos como en redes sociales.

El mensaje fue expresado durante su homilía dominical, en la que insistió en cuidar las palabras y las actitudes hacia los demás.

El prelado advirtió que no solo la agresión física causa daño, sino también los insultos, el odio y las acusaciones sin fundamento.

Señaló que estas conductas pueden provocar conflictos graves e incluso derivar en consecuencias legales. Por ello, exhortó a frenar las ofensas y a pensar antes de publicar o difundir mensajes contra otras personas.

 

Llamado a cuidar la palabra y evitar excesos

Durante su reflexión, explicó que el mandamiento de “no matar” también implica evitar el daño moral. Remarcó que la difamación, el rencor y la descalificación afectan la dignidad humana y deterioran la convivencia, más aún en épocas festivas donde aumentan las interacciones y exposiciones públicas.

También alertó sobre el uso irresponsable de redes sociales en Carnaval, cuando enfatizó que suelen circular rumores y mensajes ofensivos.

Recomendó no difundir información no verificada y optar por el silencio antes que perjudicar a otros.

Carnaval con alegría y responsabilidad

Monseñor pidió que las celebraciones estén marcadas por la alegría sana y no por el exceso o la agresión. Invitó a resolver diferencias mediante el diálogo y la reconciliación, y a vivir estos días con sentido de comunidad.

“Elijamos la vida y el respeto”, resumió en su mensaje, animando a que el Carnaval sea un tiempo de encuentro y no de enfrentamientos.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD