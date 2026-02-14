Rescatan a un águila de Harris herida en una vivienda de Tiquipaya

Un ejemplar de águila de Harris (Parabuteo unicinctus) fue rescatado en las últimas horas tras ser hallado en el patio de una vivienda en la zona de Linde, municipio de Tiquipaya. Según los reportes, el ave habría caído accidentalmente y permaneció toda la noche en el lugar antes de ser reportada a las autoridades.

Personal de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) acudió al domicilio para realizar el operativo de rescate. Al evaluar al animal en el sitio, los efectivos confirmaron que el ave no podía emprender el vuelo.

Diagnóstico y traslado

El teniente Lech Anatoly Guizada, jefe de planeamiento y operaciones de Pofoma, informó que el águila presenta una lesión visible:

"Esta ave se encontraba lastimada de un ala, no podía volar en el domicilio. Por ese motivo la hemos rescatado y trasladado directamente al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD) del municipio de Cochabamba".

En dicho centro, dependiente del municipio de Cercado, el águila será atendida por médicos veterinarios especialistas para tratar la presunta fractura y supervisar su recuperación.

Hábitat natural

Aunque el hallazgo sorprendió a los propietarios de la vivienda, las autoridades recordaron que esta especie es nativa de la zona. Vecinos del sector indicaron que es común ver a varios ejemplares sobrevolando Tiquipaya.

"Estas aves son del lugar. Según el denunciante, había tres o cuatro sobrevolando y una de ellas fue la que cayó" detalló Guizada.

El objetivo final es la reinserción. Una vez que el ala sane y el ave recupere su capacidad de vuelo bajo el cuidado del CAD, se evaluará el momento propicio para liberarla nuevamente en su hábitat natural.

Mira la programación en Red Uno Play