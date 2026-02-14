Gobierno atenderá al Tipnis y Conisur por emergencia de inundaciones

El Gobierno suscribió este viernes un acuerdo con representantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y del Consejo Indígena del Sur (Conisur) para atender la emergencia provocada por las inundaciones que afectaron a comunidades del territorio, especialmente en los ámbitos de salud y educación.

Más de 3.000 familias damnificadas recibirán ayuda humanitaria, brigadas médicas y apoyo educativo; se evalúa incluso la instalación de internet satelital en escuelas del territorio.

La vocera presidencial, Carla Faval, informó que se determinó la entrega de ayuda humanitaria tras un encuentro con los dirigentes indígenas. El Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) enviará un equipo técnico a las zonas afectadas del departamento del Beni para realizar una evaluación en campo e identificar las necesidades prioritarias.

Según reportes, más de 3.000 familias resultaron damnificadas por las inclemencias del tiempo. De ese total, al menos 1.091 recibirán ayuda inmediata en el municipio de Villa Tunari, declarado en desastre.

Educación

El Ministerio de Educación ya entregó material escolar a estudiantes del territorio y prevé una nueva dotación actualizada. Además, se realizará un relevamiento del número de alumnos y sus edades para coordinar mejor la asistencia.

También se anunció que se consultará al presidente Rodrigo Paz Pereira sobre la posibilidad de habilitar antenas de internet satelital Starlink en unidades educativas del TIPNIS, con el fin de mejorar la conectividad en comunidades alejadas.

Minería Ilegal

En el documento firmado también se acordó que se iniciará con una investigación sobre el desarrollo de actividad minera ilegal en las áreas protegidas dentro las reservas naturales.

Salud

Una vez concluido el informe técnico, se procederá a la entrega de medicamentos requeridos y al envío de brigadas médicas para atender a las familias afectadas. Asimismo, se analizará la viabilidad de nuevos ítems en salud y la situación de profesionales observados por los representantes indígenas.

La firma del documento se realizó en presencia del Defensor del Pueblo, el Viceministerio de Movimientos Sociales y la delegación presidencial, con el compromiso de dar continuidad a la ayuda y acompañar el proceso de reconstrucción.

