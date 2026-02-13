TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Carnaval con responsabilidad: Tránsito activa plan de seguridad vial en El Alto

La Dirección Regional de Tránsito activó operativos permanentes en puntos estratégicos y terminales para prevenir accidentes y controlar el consumo de alcohol durante el Carnaval.

Red Uno de Bolivia

13/02/2026 8:39

Foto: El control policial inició este viernes.
El Alto

Desde esta jornada, la Dirección Regional de Tránsito El Alto activó una serie de operativos en puntos estratégicos de la ciudad y en trancas, ante la proximidad de las fiestas de Carnaval. Los controles están enfocados en verificar documentación, medidas de seguridad y prevenir hechos de tránsito vinculados al consumo de alcohol durante el feriado largo.

“Se informa a la población alteña que la Policía Boliviana, a través de la Dirección Regional de Tránsito de El Alto, está realizando por estas fiestas de Carnaval diferentes controles en puntos estratégicos de esta ciudad con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de pasajeros, peatones y conductores”, señaló la capitán Fernández.

Durante los controles, los efectivos policiales verifican el uso obligatorio del cinturón de seguridad, la licencia de conducir, documentos del vehículo y la presencia de implementos básicos como extintor, botiquín y triángulo de señalización.

“Los conductores tienen que hacer el uso del cinturón de seguridad como corresponde”, recordó la capitán mientras realizaba la inspección a un vehículo.

En varios casos, se evidenció la falta de equipos de emergencia. Un conductor admitió no contar con el extintor al momento del control.

Ante esta situación, la oficial reiteró que estos implementos deben estar disponibles dentro del vehículo en todo momento.

Asimismo, respecto a los controles de alcoholemia, la autoridad confirmó que las pruebas de alcotest se realizan principalmente en terminales terrestres como parte del plan preventivo.

“Las pruebas de alcotest se están realizando en las terminales de esta ciudad. Tenemos activado el plan ‘Viajando con tu Policía en un Carnaval seguro’, el cual se está ejecutando en las diferentes terminales”, explicó.

En cuanto a las sanciones, la capitán precisó que dependerán de la falta cometida por cada conductor.

La Policía reiteró el llamado a la población a cumplir con las normas de tránsito y adoptar medidas preventivas para evitar accidentes durante las celebraciones de Carnaval.

 

