Transporte libre del trópico bloquea la ruta nueva a Santa Cruz por calidad del combustible

El transporte libre del trópico de Cochabamba instaló un bloqueo en la carretera nueva a Santa Cruz en protesta por la presunta mala calidad del combustible que estaría causando daño a vehículos y motocicletas.

Desde de uno de los puntos de bloqueo en el municipio de Puerto Villarroel, los dirigentes del sector señalaron que la medida fue asumida tras un cabildo y después de agotar las vías para dialogar con autoridades nacionales pese a que las solicitudes formales que se hizo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Estamos procediendo al bloqueo por el mal estado del combustible que está dañando nuestros motorizados y empeora cada día. Esperábamos una gasolina de mejor calidad, pero ocurrió lo contrario”, afirmó un representante.

Añadió que la medida se mantendrá hasta que las autoridades nacionales instalen una mesa de diálogo.

Otro dirigente indicó que los transportistas llevan cerca de dos semanas solicitando soluciones sin recibir respuesta y señaló que varios vehículos presentan fallas frecuentes y que algunos deben ingresar a talleres varias veces por semana.

Los movilizados advirtieron que el bloqueo es indefinido, pese al perjuicio que generan a cientos de viajeros y transportistas con la interrupción del tránsito en esta vía interdepartamental.

La medida de presión se da también después de que en los últimos días la corporación estatal YPFB y el transporte logró avances para el pago de resarcimientos por los daños que habría generado la distribución de gasolina desestabilizada en el país.

Asimismo; el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, informó que el problema ya fue corregido y se intensificaron los controles para verificar la calidad y confiabilidad de los combustibles comercializados.

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se informó que las salidas al oriente del país sólo se realizan por la vía antigua a Santa Cruz debido al bloqueo en la ruta nueva.





Mira la programación en Red Uno Play