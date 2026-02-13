Hallan sin vida a mujer en la carretera Oruro–Huanuni; investigan el caso como feminicidio

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 45 años en la carretera Oruro–Huanuni es investigado como feminicidio y se constituiría en el segundo caso registrado en el departamento de Oruro en lo que va del año, según informó el Ministerio Público.

“El fallecimiento de una persona, la esposa, que se convertiría en el segundo feminicidio en el departamento de Oruro”, informó el fiscal departamental, Aldo Morales.

Según las investigaciones, la víctima viajaba en un vehículo junto a su pareja, un hombre de 48 años, quien inicialmente declaró que la mujer habría caído de manera accidental desde la cabina. Sin embargo, el examen médico legal contradijo esa versión.

“No coincide la versión referida por el esposo con los hallazgos del examen forense”, agregó el fiscal.

El informe forense estableció la presencia de fracturas en las costillas y otras lesiones que no son compatibles con una caída accidental desde el vehículo. Asimismo, se confirmó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

Ante las evidencias colectadas y la contradicción en la versión del sospechoso, se procedió a su aprehensión y el caso fue calificado como feminicidio.

Con este hecho, la cifra de muertes violentas de mujeres en el país asciende a nueve en la presente gestión.

