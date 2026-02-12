Sergio Choque propone digitalizar al municipio de El Alto

El candidato a la alcaldía de El Alto por la Alianza Por los Pueblos (APP), Sergio Choque, estuvo presente en el sector Uno Decide para dar a conocer sus propuestas, entre las que resalta la modernización del municipio y atender de forma urgente el tema de seguridad.

Abogado de profesión, fue presidente de la Cámara de Diputados con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sus propuestas se basan en los siguientes pilares:

Modernizar el municipio

La propuesta del candidato es poder digitalizar el municipio para poder modernizarlo y, con la ayuda de la tecnología, acabar con la corrupción dentro de la Alcaldía alteña.

Transporte

Choque plantea liberar las avenidas principales de El Alto, ya sea la 6 de Marzo, Litoral, Juan Pablo II, esto para poder reorganizar el sector del transporte. Se puede realizar el reordenamiento, asegura Choque, porque su medida estará en base al diálogo y consenso con transportistas y vecinos.

"Se debe tener un estudio técnico para definir la tarifa adecuada para el transporte público de la urbe alteña", afirma.

Ceja de El Alto

Para el candidato, se tiene que lograr un reordenamiento de ambos sectores grandes del municipio, trabajando con los gremiales y transportistas, y poder construir el túnel subterráneo del Bicentenario que unirá el sector de camino a Viacha hasta la Ceja de El Alto.

Seguridad

Un primer paso para combatir la inseguridad con proyectos de alumbrado público con luminarias LED e instalación de más cámaras de seguridad.

Gobierno austero

Se deben reducir los gastos; vamos a implementar un gobierno austero; es una propuesta de choque Se tendrá una reducción del municipio.

