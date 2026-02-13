Rodrigo Paz se reúne con las federaciones Túpac Katari y Bartolina Sisa

El presidente Rodrigo Paz encabezó una reunión estratégica en La Paz junto a los representantes de las federaciones Tupac Katari y Bartolina Sisa. Durante el encuentro, se analizaron técnicamente las necesidades de las 20 provincias para establecer acciones coordinadas.

Foto: Facebook Rodrigo Paz Pereira.

“La diversidad es nuestra fortaleza y no la división, por eso estoy convencido de que Bolivia quiere mejores días y eso solo depende de que hagamos un gran acuerdo”, afirmó el mandatario.

Paz enfatizó su compromiso de poner todo su empeño para sacar adelante las obras públicas que beneficien directamente al país.

La jornada fue marcada por un ambiente de unidad marcado por muestras de apoyo mutuo y el reconocimiento a la labor de las organizaciones sociales. “Jallalla Bartolina Sisa, Jallalla Túpac Katari, jallalla comadres, jallalla La Patria”, exclamó el jefe de Estado en la reunión.

