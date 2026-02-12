Cívicos denuncian injerencia política tras destitución de Rómulo Calvo en la CPS

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció presunta injerencia política en la destitución de Rómulo Calvo de la Caja Petrolera de Salud (CPS), señalando que la decisión no obedecería a criterios técnicos.

“La mano negra de la ministra de Salud y de su amiga como directora nacional tiene que ser reparada. Lo destituyen a Rómulo Calvo por haber denunciado actos de corrupción en la Caja Petrolera, como la venta de fichas y manejos en licitaciones; en vez de aplaudirlo lo destituyen”, afirmó Cochamanidis.

El líder cívico anunció que se encuentran en reuniones con profesionales y representantes de distintas instituciones para coordinar medidas, en caso de que no se revierta la decisión y se restituya a Calvo en el cargo.

“Algunos ministros (del Gobierno) se siguen revolcando con el Movimiento Al Socialismo (MAS) porque están metiendo masistas, o no quieren sacar a los masistas de estos cargos. Aquí debe primar el profesionalismo y no la amistad para corromper una institución que otrora era grande y hoy está venida a menos por la corrupción del MAS”, agregó.

Las declaraciones del presidente cívico acompañan un comunicado emitido por la institución, en el que cuestionan al presidente Rodrigo Paz y le recuerdan su promesa de acabar con el modelo centralista.

“Señor presidente Rodrigo Paz, su gobierno llegó con la promesa de acabar con el modelo centralista y la corrupción, pero hoy sus ministros actúan con las mismas mañas del pasado. No hay cambio si se permite que una ministra use su cargo para proteger mafias”, señala el pronunciamiento.

Mira la programación en Red Uno Play