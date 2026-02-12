Así afectará el clima al feriado de Carnaval en todo el país

Recomiendan tener listos los abrigos y paraguas, por si el tiempo cambia drásticamente en todas las regiones.
12/02/2026 11:16
Escuchar esta nota
El Senamhi advirtió que el tiempo será inestable en varias regiones del país durante el fin de semana largo y los días principales del Carnaval, con lluvias, tormentas eléctricas y algunas condiciones adversas en zonas altas y del altiplano.
Lluvias y tormentas eléctricas generalizadas
La mayoría del país (incluidos La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Beni y Pando) enfrentará precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas durante el fin de semana de Carnaval.
Las lluvias serán más intensas en los valles y los yungas del occidente y centro.
En Santa Cruz, las precipitaciones serán más aisladas y de menor intensidad en comparación con otras regiones.
¿Qué se espera día a día? (Especialmente en La Paz)
Para la ciudad de La Paz, el pronóstico señala lo siguiente:
Sábado 14 de febrero (Sábado de Carnaval):
Mañana con temperatura agradable, pero se esperan chubascos por la tarde y alta probabilidad de lluvia.
Domingo 15 de febrero (Domingo de Carnaval):
Lluvias desde la mañana y máximas relativamente frescas.
Lunes 16 de febrero (Día de Carnaval):
Condiciones similares, con lluvias por la tarde-noche.
Martes 17 de febrero (Martes de Ch’alla):
Se espera mejor clima con menos probabilidad de lluvia y cielos parcialmente soleados.
Riesgos adicionales
En Oruro y Potosí, durante las tardes y noches del sábado se pronostica cielo nuboso con lluvias y tormentas eléctricas.
En el altiplano de Oruro y Potosí también hay probabilidad puntual de granizo y, en zonas de montaña, incluso nevadas aisladas.
Consejos para el fin de semana largo
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30