Así afectará el clima al feriado de Carnaval en todo el país

El Senamhi advirtió que el tiempo será inestable en varias regiones del país durante el fin de semana largo y los días principales del Carnaval, con lluvias, tormentas eléctricas y algunas condiciones adversas en zonas altas y del altiplano.

Lluvias y tormentas eléctricas generalizadas

La mayoría del país (incluidos La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Beni y Pando) enfrentará precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas durante el fin de semana de Carnaval.

Las lluvias serán más intensas en los valles y los yungas del occidente y centro.

En Santa Cruz, las precipitaciones serán más aisladas y de menor intensidad en comparación con otras regiones.

¿Qué se espera día a día? (Especialmente en La Paz)

Para la ciudad de La Paz, el pronóstico señala lo siguiente:

Sábado 14 de febrero (Sábado de Carnaval):

Mañana con temperatura agradable, pero se esperan chubascos por la tarde y alta probabilidad de lluvia.

Domingo 15 de febrero (Domingo de Carnaval):

Lluvias desde la mañana y máximas relativamente frescas.

Lunes 16 de febrero (Día de Carnaval):

Condiciones similares, con lluvias por la tarde-noche.

Martes 17 de febrero (Martes de Ch’alla):

Se espera mejor clima con menos probabilidad de lluvia y cielos parcialmente soleados.

Riesgos adicionales

En Oruro y Potosí, durante las tardes y noches del sábado se pronostica cielo nuboso con lluvias y tormentas eléctricas.

En el altiplano de Oruro y Potosí también hay probabilidad puntual de granizo y, en zonas de montaña, incluso nevadas aisladas.

Consejos para el fin de semana largo

Llevar paraguas o impermeable si vas a actividades al aire libre.

si vas a actividades al aire libre. Abrigo ligero para las noches, especialmente en ciudades altas como La Paz u Oruro.

Revisar el pronóstico local antes de viajar por tierra o participar en eventos.

