Así afectará el clima al feriado de Carnaval en todo el país

Recomiendan tener listos los abrigos y paraguas, por si el tiempo cambia drásticamente en todas las regiones.

Silvia Sanchez

12/02/2026 11:16

Bolivia

El Senamhi advirtió que el tiempo será inestable en varias regiones del país durante el fin de semana largo y los días principales del Carnaval, con lluvias, tormentas eléctricas y algunas condiciones adversas en zonas altas y del altiplano.

Lluvias y tormentas eléctricas generalizadas

La mayoría del país (incluidos La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Beni y Pando) enfrentará precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas durante el fin de semana de Carnaval.

  • Las lluvias serán más intensas en los valles y los yungas del occidente y centro.

  • En Santa Cruz, las precipitaciones serán más aisladas y de menor intensidad en comparación con otras regiones.

¿Qué se espera día a día? (Especialmente en La Paz)

Para la ciudad de La Paz, el pronóstico señala lo siguiente:

Sábado 14 de febrero (Sábado de Carnaval):

  • Mañana con temperatura agradable, pero se esperan chubascos por la tarde y alta probabilidad de lluvia.

Domingo 15 de febrero (Domingo de Carnaval):

  • Lluvias desde la mañana y máximas relativamente frescas.

Lunes 16 de febrero (Día de Carnaval):

  • Condiciones similares, con lluvias por la tarde-noche.

Martes 17 de febrero (Martes de Ch’alla):

  • Se espera mejor clima con menos probabilidad de lluvia y cielos parcialmente soleados.

Riesgos adicionales

En Oruro y Potosí, durante las tardes y noches del sábado se pronostica cielo nuboso con lluvias y tormentas eléctricas.

En el altiplano de Oruro y Potosí también hay probabilidad puntual de granizo y, en zonas de montaña, incluso nevadas aisladas.

Consejos para el fin de semana largo

  •  Llevar paraguas o impermeable si vas a actividades al aire libre.
  •  Abrigo ligero para las noches, especialmente en ciudades altas como La Paz u Oruro.
  •  Revisar el pronóstico local antes de viajar por tierra o participar en eventos.

