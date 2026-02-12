Diputados conforman una comisión para investigar calidad del combustible

En esta jornada, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), logró conformar una comisión multipartidaria de 11 miembros de distintas tiendas políticas, para poder investigar todo sobre la calidad de combustibles y los dos contratos con presunto sobreprecio sobre la compra de crudo y diésel; así lo ha informado la diputada de Libre, Lissa Claros.

La comisión tendrá una vigencia de 90 días para realizar las investigaciones sobre los temas de la calidad del combustible.

Claros declaró que esta comisión no responde a la comisión de la verdad que se ha conformado; esto porque existe desconfianza en dicha comisión, ya que entre sus componentes solo se encuentran partidarios de la actual gestión.

“Se ha planteado una comisión independiente especial multipartidaria que tiene un trabajo independiente al trabajo del contralor”, declaró la asambleísta.

Esta comisión de investigación tendrá su primera sesión la jornada del jueves 12 de febrero para su organización interna, para posteriormente convocar a las autoridades que vean pertinentes.

Comisión Especial

La conformación de esta comisión especial no tiene la característica de solicitud de informes por el tiempo que demora, sino que se trabajará con convocatorias inmediatas a las autoridades. Se toma esta decisión por la urgencia de los casos que se han reportado en el país.

Conformación de la comisión

La comisión será conformada por once miembros de distintos partidos políticos: cuatro del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tres de la Alianza Libre, tres de Unidad, un componente de Súmate y un componente de Alianza Popular (AP).

