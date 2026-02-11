Fuerte olor alertó a vecinos: hallan a mujer sin vida dentro de un vehículo en Tarija

Una mujer fue encontrada sin vida al interior de una vagoneta estacionada en las afueras de la Terminal de Buses de la ciudad de Tarija, generando consternación entre transportistas y transeúntes que circulan habitualmente por el sector.

“Se ha hecho el levantamiento legal de un cadáver de sexo femenino del cual se procede al traslado a la morgue del Hospital San Juan de Dios. Por el tiempo que se estima que ha pasado, ya estaba en estado de descomposición”, informó el sargento Richard Calle, personal de Bomberos.

Las personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor que provenía de un vehículo parqueado desde el pasado sábado. Se trata de una vagoneta marca Nissan, color plomo, que permanecía estacionada en el lugar sin que aparentemente nadie la reclamara.

De acuerdo con reportes preliminares, cámaras de seguridad de la terminal registraron que el motorizado fue dejado en el sector el fin de semana. Dirigentes y trabajadores de los sindicatos de transporte que operan en el área confirmaron que el vehículo no se movió desde entonces, aunque recién el martes la situación generó sospechas debido a los olores que se intensificaron por las altas temperaturas registradas en los últimos días.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía Boliviana se constituyeron en el lugar, procediendo a acordonar el área para resguardar la escena. Posteriormente, en coordinación con el Ministerio Público, se realizó el levantamiento legal del cadáver e inicio de las investigaciones correspondientes.

