Ratifican detención preventiva para el juez Hebert Zeballos por narcotráfico

La Sala Penal decidió ratificar la detención preventiva de Hebert Zeballos tras considerar que los argumentos iniciales para su cautiverio fueron suficientes y motivados. Emilio Arredondo, encargado distrital de la Magistratura, señaló que "la apelación no ha sido procedente y se confirma en todas sus partes el auto interlocutorio".

A pesar de la gravedad de la imputación por tráfico de drogas, el imputado conserva legalmente su cargo como autoridad jurisdiccional en el distrito.

Arredondo explicó que el procesado "sigue siendo autoridad" debido a que la única instancia para remover jueces es el Consejo de la Magistratura mediante una sentencia ejecutoriada.

Respecto a su situación administrativa, el funcionario detalló que Zeballos ya hizo uso de un permiso inicial de cinco días otorgado bajo el reglamento institucional. El representante distrital enfatizó que cualquier nueva solicitud de licencia "debe supeditarse a lo establecido por el reglamento" y a los informes técnicos correspondientes.

Actualmente, el trámite administrativo sobre la permanencia del juez en el cargo se encuentra bajo análisis de la presidencia del Consejo. Mientras tanto, la justicia ordinaria mantiene la medida extrema sobre el magistrado, asegurando que "al momento se mantiene la detención preventiva" sin modificaciones.

