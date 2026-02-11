TEMAS DE HOY:
Economía

Aprueban el 100% de crédito fiscal en compra de combustible

La modificación a la ley fue aprobada en la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados.

Juan Marcelo Gonzáles

10/02/2026 22:11

Foto: Llenado de facturas manuales SIN
La Paz

Escuchar esta nota

En esta jornada se trataron dos proyectos de ley en la comisión de planificación de diputados, donde en esta instancia se aprobó la modificación al 100% del crédito fiscal para la compra de combustibles. Ahora esta propuesta de ley será puesta en pleno de diputados para su aprobación.

El viceministro de Política Tributaria, Fernando Tapia, participó de esta comisión e informó que esta medida se aprobó en la Comisión y se adoptó esta medida porque con el decreto supremo 5516 se suprimió la subvención a los carburantes, situación que viabiliza poder implementar esta medida.

“La eliminación del 70% del crédito fiscal para compra de combustible ya no tiene sentido esta limitación porque ya la subvención de hidrocarburos ha sido eliminada con la estabilización de los precios de los combustibles (…) para que pueda computarse el 100% para todos los contribuyentes”, declaró Tapia.

¿Qué es el crédito fiscal?

El crédito fiscal en carburantes en Bolivia se refiere a la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica a la compra de gasolina y diésel. Esta reducción se limita al 70% del valor del crédito fiscal contenido en las facturas de compra. Esta medida fue establecida por la Ley 317 del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión fiscal de 2013.

Ley a las grandes fortunas

En esta comisión también se está analizando la eliminación de la ley a las grandes fortunas, cuyo tratamiento será individual como nuevo proyecto de ley; fue aplazado hasta el mes de marzo para contar con todos los argumentos técnicos.

 

