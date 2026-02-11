YPFB desmiente sobreprecios en la compra de crudo y apunta a "versiones tendenciosas"

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) emitió un comunicado oficial para rechazar categóricamente las denuncias sobre supuestos sobreprecios en sus procesos de contratación. La estatal calificó estas acusaciones como "versiones tendenciosas" que buscan dañar el patrimonio de todos los bolivianos y la imagen de la empresa.

El centro del conflicto gira en torno al proceso PAC 5096, destinado al suministro de crudo y condensado para el mercado interno nacional. La institución aclaró que es incorrecto vincular este proceso con irregularidades financieras basándose en comparaciones de precios históricos que no corresponden a la realidad técnica actual.

Respecto al estado del proceso, el comunicado enfatiza: "Reiterar que no existe a la fecha ningún contrato firmado con la empresa Trafigura". Actualmente, la documentación del proveedor se encuentra en una fase estricta de revisión técnica, jurídica y documental antes de proceder a cualquier firma efectiva.

En el desglose de las ofertas recibidas, se informó que para el punto de entrega DAP Arica se presentaron tres propuestas, mientras que para DAP Pocitos solo una. En ambos escenarios, la empresa Trafigura presentó el precio más bajo, aunque la estatal insiste en que todo se realiza bajo el marco de la legalidad y la transparencia.

Finalmente, YPFB denunció que estos ataques intentan distraer a la opinión pública de verdaderos casos de corrupción ocurridos en gestiones pasadas. La empresa advirtió que iniciará todas las acciones legales pertinentes para preservar la verdad y proteger los intereses económicos del Estado boliviano.

