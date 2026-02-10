Alcaldía activa operativos de prevención y control por el Carnaval en Cochabamba

La Dirección de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba anunció el inicio de operativos de control y prevención durante las actividades de la festividad del Carnaval, con el objetivo de garantizar la seguridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres en espacios públicos y centros de diversión.

La directora de Género y Generacional, Cynthia Prado, informó que los controles iniciaron en la Terminal de Buses y continuarán en diferentes puntos de la ciudad, como la parada al trópico, para resguardar a los viajeros durante estas fechas.

“Estamos preparados para asumir los controles en estas fiestas del Carnaval. Queremos asegurar un viaje seguro y con mucha diversión para los sectores más vulnerables como niñas, niños y mujeres”, señaló.

Durante el jueves de comadres, Prado explicó que se realizarán operativos de prevención y verificación en locales, donde se revisará el cumplimiento de las medidas de seguridad, incluyendo salidas de emergencia.

Además, se advertirá sobre el consumo excesivo de alcohol y se coordinará el control de taxis en las salidas de los establecimientos para evitar situaciones de riesgo.

La directora de Género y Generacional indicó que también se recomendará a los propietarios de centros de expendio de bebidas alcohólicas no vender alcohol a personas en estado de ebriedad, debido a que esto incrementa los riesgos de violencia o accidentes.

Asimismo, recordó que existen sanciones para los locales donde se detecte la presencia de menores de edad y que los operativos se realizarán en coordinación con la Policía, especialmente al finalizar las fiestas, cuando suelen registrarse conflictos o peleas en exteriores.

Los controles también se extenderán a actividades masivas como el festival Madness y el Corso Infantil, donde se priorizará la protección de menores y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Protocolo de actuación

La directora mencionó que, en caso de encontrar menores de edad en lugares no autorizados, estos serán trasladados a un punto seguro mientras se contacta a sus padres o responsables para verificar el vínculo familiar y garantizar su protección. Posteriormente, los casos serán derivados al Centro de Atención Integral de la Familia para evaluar la situación. En casos de negligencia reiterada, pueden aplicarse sanciones a través del Juzgado de la Niñez y Adolescencia.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones, pidió no conducir si se consumieron bebidas alcohólicas y exhortó a las mujeres a acudir de inmediato al personal de seguridad o autoridades si se sienten en riesgo. También, exhortó confiar en la intuición y reportar cualquier situación sospechosa.

Las líneas habilitadas para atención durante el Carnaval son el 800-14-0206 para denuncias relacionadas con niñez y adolescencia, el 800-14-0010 para atención a adolescentes, prevención de violencia, consumo de alcohol y drogas o intentos de suicidio, y el número 717426210 para atención exclusiva a mujeres víctimas de violencia.

