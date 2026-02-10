Alcaldía activa operativos de prevención y control por el Carnaval en Cochabamba

Los operativos se desplegarán en terminales, locales y eventos masivos para prevenir violencia, consumo excesivo de alcohol y riesgos para sectores vulnerables.
10/02/2026 10:09
La Dirección de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba anunció el inicio de operativos de control y prevención durante las actividades de la festividad del Carnaval, con el objetivo de garantizar la seguridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres en espacios públicos y centros de diversión.
La directora de Género y Generacional, Cynthia Prado, informó que los controles iniciaron en la Terminal de Buses y continuarán en diferentes puntos de la ciudad, como la parada al trópico, para resguardar a los viajeros durante estas fechas.
Durante el jueves de comadres, Prado explicó que se realizarán operativos de prevención y verificación en locales, donde se revisará el cumplimiento de las medidas de seguridad, incluyendo salidas de emergencia.
La directora de Género y Generacional indicó que también se recomendará a los propietarios de centros de expendio de bebidas alcohólicas no vender alcohol a personas en estado de ebriedad, debido a que esto incrementa los riesgos de violencia o accidentes.
Los controles también se extenderán a actividades masivas como el festival Madness y el Corso Infantil, donde se priorizará la protección de menores y mujeres en situación de vulnerabilidad.
Protocolo de actuación
La directora mencionó que, en caso de encontrar menores de edad en lugares no autorizados, estos serán trasladados a un punto seguro mientras se contacta a sus padres o responsables para verificar el vínculo familiar y garantizar su protección. Posteriormente, los casos serán derivados al Centro de Atención Integral de la Familia para evaluar la situación. En casos de negligencia reiterada, pueden aplicarse sanciones a través del Juzgado de la Niñez y Adolescencia.
Recomendaciones
Entre las principales recomendaciones, pidió no conducir si se consumieron bebidas alcohólicas y exhortó a las mujeres a acudir de inmediato al personal de seguridad o autoridades si se sienten en riesgo. También, exhortó confiar en la intuición y reportar cualquier situación sospechosa.
