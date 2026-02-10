¡Por las nubes! El kilo de queso sube a Bs 44 y genera reclamos en los mercados cruceños

El precio del queso volvió a incrementarse en los mercados de la ciudad y actualmente se comercializa hasta en 44 bolivianos el kilo, según constató un recorrido realizado la mañana de este martes.

Una comerciante informó que el alza se registra desde la anterior semana y que el producto ha ido subiendo de manera gradual.

“Desde la anterior semana está en 44 bolivianos. Va subiendo cada semana dos pesos”, explicó la vendedora, quien además señaló que hace apenas dos semanas el queso se encontraba alrededor de 38 bolivianos e incluso llegó a costar 28 bolivianos semanas atrás.

La comerciante aseguró que el incremento no depende de los vendedores minoristas, sino de los proveedores. “Ellos nos lo traen así. No somos nosotros los que lo subimos”, afirmó, al indicar que también reciben constantes reclamos de las amas de casa por el aumento del precio.

En cuanto al abastecimiento, indicó que actualmente es limitado. “No hay mucho queso. Debe ser por eso la subida, porque hay poca cantidad”, sostuvo.

Según lo que les informan los productores, el encarecimiento estaría relacionado con la producción de leche. Además observaron que el queso presenta mayor cantidad de suero, lo que afecta su rendimiento.

