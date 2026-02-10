TEMAS DE HOY:
Niño atropellado Violento atraco violento robo

'Vos' proclamó a Roberto Beltrán como candidato a la Alcaldía de El Torno

La agrupación lanzó el compromiso de transformar el municipio en un lugar productivo, turístico y con mejores servicios, promoviendo unidad y desarrollo en toda el área metropolitana.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/02/2026 22:16

El Torno, Santa Cruz

La agrupación ciudadana 'Vos' proclamó oficialmente a su candidato a la Alcaldía de El Torno, Roberto Beltrán, en un acto donde se destacó el compromiso con el desarrollo, la transparencia y la transformación del municipio.

El líder de la agrupación, Manuel Saavedra, explicó los motivos de la elección y el perfil del candidato: "Decidimos buscar gente buena, gente honesta y trabajadora, y es por eso que lo elegimos a Roberto, el próximo alcalde del Torno."

Añadió que la intención es garantizar una gestión que impulse el progreso local: "En cinco años el Torno va a ser otro, va a ser otra ciudad, se lo podemos asegurar."

Posteriormente, Beltrán se dirigió a los asistentes para pedir el apoyo ciudadano de cara a las elecciones del próximo 22 de marzo.

El candidato destacó sus principales compromisos, enfocados en la mejora de servicios y la inversión eficiente de los recursos públicos.

"Será una gestión en la que el dinero se invierta donde verdad solucione, con una salud digna, con calles que no se inundan cada que llueva, con un mercado modelo y sobre todo que podamos ir y volver a Santa Cruz de una manera más adecuada", declaró.

Asimismo, planteó convertir a El Torno en un municipio productivo y turístico, generando empleo y promoviendo el desarrollo local. Destacó que, al formar parte del área metropolitana, es fundamental trabajar de manera coordinada para lograr un crecimiento sostenido.

“El cambio es con ustedes, el cambio es con Vos”, fue el mensaje con el que cerró el acto, en medio del respaldo de sus simpatizantes.

