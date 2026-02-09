TEMAS DE HOY:
VOS proclama a Roberto Beltrán como candidato a la Alcaldía de El Torno

Mamen Saavedra acompañó la proclamación en El Torno y propuso trabajar de forma conjunta en transporte y mercados. El candidato Roberto Beltrán promete convertir al municipio en un polo turístico y de desarrollo para los productores.

09/02/2026 13:18

En el municipio de El Torno, la agrupación ciudadana VOS realizó un acto público para proclamar a Roberto Beltrán como su candidato a la Alcaldía de esta localidad.

El evento contó con la presencia de Mamen Saavedra, candidato al sillón municipal de Santa Cruz de la Sierra por la misma agrupación, quien pidió el respaldo de la población para impulsar una agenda conjunta.

“Les pedimos su voto de confianza para que ambos trabajemos en la mejora del transporte y del mercado, en beneficio de los productores”, afirmó Saavedra ante los asistentes.

 

 

 

Por su parte, Beltrán aseguró que el desarrollo y progreso de El Torno se alcanzará si se convierte al municipio, ubicado a 32 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en un polo productivo y turístico.

La agrupación ciudadana VOS ya proclamó candidatos a la Alcaldía en los municipios de Mairana, Samaipata, Cotoca y El Torno, consolidando su proyecto político en el departamento de Santa Cruz.

 

