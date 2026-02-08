De la Virgen de Luján a la Chiquitanía: Candidatos recorren los barrios y provincias de Santa Cruz

A medida que se acercan las elecciones subnacionales, los aspirantes a la Alcaldía y la Gobernación de Santa Cruz han volcado sus esfuerzos a las calles. Pese a las inclemencias del tiempo en algunas regiones, este sábado los candidatos priorizaron el contacto directo con los vecinos de las zonas periféricas y las provincias, presentando planes que buscan modernizar el transporte, mejorar la salud y garantizar servicios básicos.

Quinteros apuesta por la modernización del transporte

Rafael Quinteros, candidato a la alcaldía por el PDC, recorrió los barrios y mercados de la zona Virgen de Luján (Distrito 6). Su propuesta central gira en torno a la modernización tecnológica desde las zonas más alejadas hacia el centro.

Quinteros anunció que, bajo su gestión, buses eléctricos llegarán a Santa Cruz para operar en sectores como el Plan 3000, la Villa Primero de Mayo y la Pampa de la Isla. Además, aseguró que es posible mantener un pasaje de Bs 2.00. "Necesitamos un cambio real y autoridades que trabajen por los barrios más alejados", enfatizó durante su caminata.

Salud y transparencia: La oferta de Schamisseddine

Por su parte, la candidata de Unidos, Rosario Schamisseddine, centró su actividad en la zona de Los Lotes. Su plan de gobierno se enfoca en el desarrollo humano y la gestión municipal transparente. Entre sus promesas destacaron: abastecimiento total de medicamentos en los hospitales municipales, construcción de un hospital geriátrico en un terreno de seis hectáreas ya destinado para ello, y traslado del Hospital de Niños para solucionar el hacinamiento del centro actual, convirtiendo una infraestructura municipal en un nuevo nosocomio en coordinación con la Gobernación.

Velasco y el compromiso del agua en las provincias

En el ámbito departamental, Juan Pablo Velasco, candidato a la Gobernación por Libre, desafió la lluvia para llegar hasta San Miguel de Velasco en la Chiquitanía, acompañado por su candidata a vicegobernadora, Paola Aguirre.

Velasco lanzó una promesa contundente para el área rural: dotar de agua potable a las 15 provincias en un plazo de cinco años. "No puede ser que en pleno 2026 la gente siga tomando agua sucia o gastando en agua de botella", reclamó, comprometiéndose además a potenciar el sector productivo de la provincia Velasco.

