Un violento accidente de tránsito se registró este sábado en el kilómetro 58 de la carretera que conecta Cochabamba con Oruro. Un camión cisterna que transportaba aceite vegetal colisionó de manera frontal contra un tractocamión, provocando que el vehículo de alto tonelaje terminara volcado a un costado de la vía.

Según reportes preliminares, el impacto fue de tal magnitud que el conductor del camión cisterna quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina, por lo que equipos de emergencia se desplazaron de inmediato para realizar las labores de rescate.

Las imágenes del siniestro muestran la cabina verde del camión cisterna completamente destrozada tras el impacto con el tractocamión blanco. Debido al vuelco, el tanque de carga sufrió una ruptura, provocando el derrame de aceite vegetal sobre la plataforma asfáltica. Esta situación convirtió la carretera en una superficie altamente resbaladiza y peligrosa, lo que obligó a las autoridades a restringir el tráfico vehicular para evitar nuevos accidentes. Se recomienda a los transportistas y viajeros tomar previsiones y circular con extrema precaución por la zona hasta que se logre limpiar el producto derramado y remover los vehículos siniestrados.

