¡Falta poco! ¿Cuánto cuesta ver el clásico cruceño? Conozca los precios de las entradas

Refineros y pascaneros se enfrentan este domingo desde las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. 

Martin Suarez Vargas

07/02/2026 18:46

Camisetas de Blooming y Oriente, con sus respectivos escudos. Foto: captura de imagen FBF.
Santa Cruz, Bolivia.

La Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer los precios de las entradas para presenciar el clásico cruceño de este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, por el partido de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano del fútbol boliviano.

Blooming y Oriente Petrolero reeditarán una nueva edición del clásico cruceño este domingo desde las 15:00 en el remodelado Tahuichi. Para ello, la Federación Boliviana de Fútbol ya hizo públicos los precios de las entradas para el esperado compromiso.

Los costos son los siguientes: Butacas, 250 Bs; Preferencia mayor, 150 Bs; Preferencia menor, 80 Bs; General mayor, 120 Bs; General menor, 60 Bs; Curva mayor, 70 Bs; Curva menor, 35 Bs.

En el partido de ida, Blooming venció a Oriente Petrolero por 2-0, con goles de Vázquez y Moisés Villarroel, este último mediante tiro penal.

