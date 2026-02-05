Los hinchas ya pueden adquirir sus entradas para el clásico cruceño, donde Blooming buscará mantener la ventaja tras vencer 2-0 a Oriente Petrolero en el partido de ida.
05/02/2026 18:37
Blooming y Oriente Petrolero se enfrentarán en el duelo de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano 2026, y ya se conocen los precios de las entradas.
El partido se jugará este domingo desde las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, con Blooming como local.
Los precios son los siguientes:
Curva: mayores 70 Bs, menores 35 Bs
General: mayores 120 Bs, menores 60 Bs
Preferencia: mayores 150 Bs, menores 80 Bs
Butaca: valor único de 250 Bs
En la ida, Blooming derrotó a Oriente Petrolero por 2-0, con goles de Antony Vásquez a los 35’ y Moisés Villarroel a los 31’ del segundo tiempo.
