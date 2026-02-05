TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Atención hinchas! Ya se conocen los precios de entradas para el clásico cruceño

Los hinchas ya pueden adquirir sus entradas para el clásico cruceño, donde Blooming buscará mantener la ventaja tras vencer 2-0 a Oriente Petrolero en el partido de ida.

Martin Suarez Vargas

05/02/2026 18:37

Izquierda: Antony Vázquez jugador de Blooming celebrando su gol junto a un compañero. Derecha: Luciano Ursino en entrenamiento junto a otros compañeros. Foto: redes sociales.

Escuchar esta nota

Blooming y Oriente Petrolero se enfrentarán en el duelo de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano 2026, y ya se conocen los precios de las entradas.

El partido se jugará este domingo desde las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, con Blooming como local.

Los precios son los siguientes:

  • Curva: mayores 70 Bs, menores 35 Bs

  • General: mayores 120 Bs, menores 60 Bs

  • Preferencia: mayores 150 Bs, menores 80 Bs

  • Butaca: valor único de 250 Bs

Captura de video del Súper Deportivo de Red Uno, de los precios de entradas al clásico cruceño.

En la ida, Blooming derrotó a Oriente Petrolero por 2-0, con goles de Antony Vásquez a los 35’ y Moisés Villarroel a los 31’ del segundo tiempo.

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

