Con bajas claves, Blooming busca dar otro golpe en el clásico cruceño ante Oriente

Blooming se alista para disputar el clásico cruceño ante Oriente de este domingo con un panorama complicado por las numerosas bajas que afectan su equipo titular. El entrenador Mauricio Soria trabaja contra el tiempo para rearmar su onceno y sostener el buen momento de la institución en este tipo de duelos.

El arquero Gustavo Almada, quien volverá a ser titular, remarcó el desafío que implica un partido como este. “Siempre es diferente, siempre atípico. Hay que estar preparados, demostrar el nivel que venimos dando y darle una alegría a nuestra hinchada”, expresó el guardameta, llamado a ser una de las figuras de la tarde.

En el conjunto celeste no podrán estar Braulio Uraezaña ni Saúl Severiche, ambos suspendidos y aún con un partido pendiente de sanción tras sus expulsiones frente a Bolívar. A estas ausencias se suma la de Richet Gomez, expulsado en el duelo ante Tomayapo, y la del uruguayo Santiago Echevarne, quien quedó fuera por lesión.

Soria evalúa alinear desde el inicio al lateral izquierdo Denilson Durán, una de las variantes obligadas para cubrir los espacios que dejan las bajas. Pese al momento difícil, Blooming busca cerrar un año perfecto en clásicos, luego de haber sumado resultados positivos en los tres enfrentamientos previos, estirando su racha a más de mil días sin perder ante Oriente.

El encuentro, correspondiente a la fecha 26 del torneo todos contra todos, se disputará este domingo desde las 15:00, en el estadio Real Santa Cruz.

