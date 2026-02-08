Banderas, camisetas y pasión: así se vive la antesala del Oriente–Blooming, ¿quién gana?

Santa Cruz vive horas de pura adrenalina. El estadio Ramón Tahuichi Aguilera ya comienza a llenarse de color, banderas y camisetas, en la cuenta regresiva para una nueva edición del clásico cruceño entre Blooming y Oriente Petrolero, un duelo que no solo paraliza a la capital oriental, sino que capta la atención de todo el país.

Santa Cruz se paraliza: Oriente y Blooming encienden la pasión del clásico. FOTO: Ariel Cambará.

Aunque los equipos aún no han arribado al escenario deportivo, se estima que su llegada se produzca en los próximos minutos. Mientras tanto, la hinchada empieza a copar las inmediaciones del estadio, armando la fiesta desde temprano.

Puestos de venta de banderas y camisetas no dan abasto, y el ambiente se inclina ligeramente hacia el celeste, tomando en cuenta que Blooming llega con una ventaja de dos goles obtenida en el partido de ida.

La Academia será local esta tarde y buscará administrar esa diferencia para asegurar su superioridad en la llave. En frente estará un Oriente Petrolero obligado a remontar, con el empuje de su gente y la esperanza de dar vuelta la historia en el escenario más importante del fútbol cruceño.

Sin embargo, el equipo refinero tendrá bajas sensibles. No estarán disponibles el camerunés Kevin Soni ni el defensor francés Eliaquim Mangala, ambos fuera de la convocatoria por cuestiones físicas, en un momento en el que recién se incorporaban al plantel Albiverde. Sus ausencias representan un golpe para las aspiraciones de Oriente, especialmente por la expectativa que habían generado entre los hinchas.

Como contraparte, podrían aparecer novedades importantes. Luciano Ursino está dentro de la convocatoria y asoma como una opción para reforzar el mediocampo, mientras que Leonardo Vaca también podría tener minutos, tras no haber estado en el primer encuentro.

Y como si el clásico necesitara más condimentos, en las últimas horas surgió el rumor de que Marcelo Martins podría llegar directamente del aeropuerto al estadio. Aunque no existe confirmación oficial, su presencia en Santa Cruz durante la semana ya está asegurada, lo que mantiene la ilusión viva entre los seguidores refineros.

