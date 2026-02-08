Clásico cruceño hoy: Oriente y Blooming se juegan el pase a cuartos del Torneo de Verano

Este domingo, Oriente Petrolero y Blooming protagonizarán la revancha del clásico cruceño, partido que podría definir quién continúa en el Torneo Amistoso de Verano. El equipo albiverde deberá remontar el 0-2 sufrido en la ida si quiere avanzar a los cuartos de final, mientras que a los celestes les basta un empate para asegurar su pase.

En Oriente, el director técnico David González no podrá contar con Gilbert Álvarez, expulsado en el primer encuentro, pero el resto del plantel está habilitado. Se prevé que el once inicial incluya a Alejandro Torres, Dico Roca, Marco Velasco, Sebastián Álvarez, Joel Bernal, Jordan Santacruz, Jamir Berdecio, Jorge Lovera, Mirko Tomianovic, Adrián Peña y Joel Contreras.

Por su parte, Blooming llega con optimismo tras entrenamientos normales y solo tiene una baja confirmada: Mauricio Cabral, expulsado en la ida tras la pelea final del partido anterior. El técnico Soria analiza posibles cambios en el mediocampo para ganar mayor equilibrio, y también considera la inclusión de algunos debutantes, con nombres como Danny Bejarano y Esdras Mendoza entre las opciones. Se espera que la alineación celeste esté compuesta por Uraezaña, Álvarez, Valverde, Vila, Giménez, Abisab, Oliveros, Centella, Hinojoza, Vásquez y Menacho.

Los precios de las entradas para el clásico van desde 35 Bs en curva menor hasta 250 Bs en butaca, con opciones intermedias para general, preferencia y curva mayor. El encuentro se anticipa como un duelo de alta exigencia, con gran expectativa por la intensidad histórica del clásico cruceño y la posible participación de debutantes en ambos equipos.

Mira la programación en Red Uno Play