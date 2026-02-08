Jubilados proponen abrogar la Ley 065 y plantean el retorno al sistema de reparto

Jubilados alzaron la voz para exigir una transformación profunda en el sistema previsional del país. La principal demanda se centra en la abrogación de la Ley 065 de Pensiones y la creación de un nuevo marco legal que permita el retorno al antiguo sistema de reparto, al considerarlo la única vía para obtener rentas dignas.

Los dirigentes del sector denuncian que la crisis económica y la devaluación han pulverizado el poder adquisitivo de sus pensiones. Raúl Rodas, representante de los jubilados, fue enfático al señalar que el sistema actual no refleja los años de aporte de los trabajadores. "Lo que queremos es volver al sistema de reparto; es el único que nos dará una jubilación justa. No podemos tener jubilaciones prácticamente de hambre", afirmó.

Por su parte, el dirigente Fernando Uzeda cuestionó la sostenibilidad del modelo vigente, mencionando casos extremos de rentistas que perciben ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Denuncian pagos de apenas Bs 300, 400 y 600, montos que consideran inhumanos. Exigen que la nueva ley establezca una renta equivalente al 100% del promedio salarial del trabajador activo. Los representantes señalaron que el sector no debe cargar con el costo financiero de gestiones pasadas y exigieron que se respete el valor real de sus ahorros previsionales.

La exigencia de los jubilados busca eliminar el sistema de capitalización individual y el fondo solidario gestionado por la Gestora Pública, argumentando que sus fondos han sido "totalmente devaluados". Según Uzeda, la reliquidación de las rentas en curso de pago es una medida urgente y necesaria para evitar que miles de adultos mayores caigan en la indigencia.

