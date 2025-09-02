"Gracias por tu servicio": un colectivero se retiró y se volvió viral por su despedida

El conductor de un colectivo en Argentina se despidió de su trabajo de una manera muy especial tras años de servicio. Hernán, realizó su última vuelta antes de jubilarse con el colectivo decorado con globos, guirnaldas y un cartel que anunciaba su retiro.

El momento fue registrado por un vecino desde la vereda de San Miguel y rápidamente se volvió viral en TikTok.

El video, compartido por la cuenta @nava.ar, superó las 330 mil visualizaciones y generó una ola de reacciones en redes sociales. En las imágenes se ve al chofer sonriente, saludando a los pasajeros y recibiendo bocinazos de otros vehículos al reconocer que se trataba de un festejo. El colectivo iba lleno y el ambiente era de pura emoción.

Hernán recorrió durante años el trayecto que une La Boca con José C. Paz. Muchos usuarios lo reconocieron por su amabilidad y compromiso con los pasajeros. "Siempre te arrimaba más el micro en días de lluvia", recordó uno de ellos.

Los comentarios en TikTok reflejan la admiración del público: “Felicitaciones señor trabajador”, “yo lloraría toda la vuelta” y “ojalá le vaya muy bien en la vida” fueron algunos de los mensajes más repetidos. También hubo quienes compartieron anécdotas personales con Hernán y lo despidieron con afecto.

