Cochabamba vivirá el último Día del Peatón del año este domingo; esto debes saber

Cochabamba se alista para una de las jornadas más esperadas y masivas del calendario urbano: el Día del Peatón y la Bicicleta, que se vivirá este domingo entre las 09:00 y las 18:00, con actividades simultáneas en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

La Alcaldía confirmó que el evento tendrá un fuerte énfasis ambiental y familiar, además de una agenda cargada de movimiento desde las primeras horas.

Uno de los actos centrales será la caravana ciclística, encabezada nuevamente por el alcalde municipal. El recorrido partirá desde Coña Coña y concluirá en la Plaza de las Banderas, con cientos de ciclistas acompañando el trayecto. “Queremos que esta jornada mantenga su enfoque medioambiental y de fiesta familiar”, señaló el vocero municipal Mauricio Noya.

Noya destacó que la población ya “ha hecho suya esta fiesta”, en la que las calles se llenan de familias, mascotas y ciclistas. Asimismo, confirmó que los municipios del eje metropolitano —desde Sacaba hasta Sipe Sipe— se sumarán nuevamente a la actividad.

Para vehículos que requieran transitar de forma excepcional este día, ya está habilitada la plataforma innova.cochabamba.bo, el único canal oficial para tramitar la autorización. Según el director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, se prevé emitir alrededor de 200 permisos.

Los solicitantes deben cargar datos básicos y documentos como:

- Nombre de la empresa o institución

- Datos del vehículo y RUA

- Licencia y carnet del conductor

- Fotografías del motorizado

- SOAT vigente

- Justificación del uso del permiso

El sistema estará abierto hasta la medianoche de este miércoles. El jueves se evaluarán todas las solicitudes y las autorizaciones físicas se entregarán el viernes.

Aunque se trata de un día ambiental, históricamente genera unas 80 toneladas adicionales de basura. Por eso, Emsa activará un operativo especial con entre 600 y 700 trabajadores, quienes iniciarán tareas de limpieza desde la noche del domingo.

“Pedimos conciencia ambiental. No botemos basura a la calle; usemos los basureros o llevemos los residuos a casa. Es parte del sentido del Día del Peatón”, remarcó el gerente Franz Knaudt.

El sábado se realizará un barrido previo y el domingo se mantendrá personal listo para intervenir al finalizar la jornada.

