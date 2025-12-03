VIDEO: Comunicador murió durante una transmisión televisiva en República Dominicana

Un momento de alegría y promoción cultural se convirtió en tragedia este miércoles cuando Mario Ureña, reconocido comunicador y promotor turístico, murió repentinamente mientras participaba en una entrevista en el programa El Café de Diario 55 en San Pedro de Macorís, República Dominicana.

El hecho ocurrió frente a las cámaras, y quedó registrado en video, Ureña, creador de un proyecto dedicado a impulsar el turismo comunitario y la identidad cultural del Este del país, se desplomó de manera inesperada en el set mientras conversaba sobre los atractivos locales, emprendimientos y gastronomía típica de la región.

El personal del canal actuó de inmediato, intentando reanimarlo mientras llegaban los servicios de emergencia, pero lamentablemente no se pudo salvar. La noticia ha conmocionado a la comunidad local y a la esfera turística dominicana, donde Ureña era ampliamente reconocido por su labor en la difusión de destinos emergentes y la promoción de la cultura regional.

Las imágenes del incidente se han viralizado en redes sociales, generando un profundo impacto entre colegas, seguidores y ciudadanos que admiraban su trabajo. La muerte de Ureña, ocurrida en plena transmisión televisiva, deja un vacío enorme en el ámbito turístico y mediático del país.

Imágenes sensibles:

