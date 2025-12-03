¡Lo arrastró 3 km! Furgoneta atropella a repartidor y lo lleva en el capó (IMPACTANTE VIDEO)

Un hecho que parece sacado de una película de acción ocurrió este sábado pasadas las 12:30 del mediodía en la A-7, a la altura del Centro Comercial Puerta Europa, en Algeciras, España. Una furgoneta atropelló a un repartidor y continuó su marcha durante tres kilómetros con el joven aferrado al capó, poniendo en riesgo su vida y la de otros conductores.

Según informó el servicio de emergencias 112, el conductor del vehículo embistió al repartidor en el acceso a la autovía y, lejos de detenerse, siguió en dirección a Málaga. Testigos presenciaron la escena y alertaron de inmediato a las autoridades. Los videos difundidos en redes sociales por 101TV Málaga muestran al repartidor intentando mantenerse sobre el capot mientras los vehículos que circulaban a su alrededor maniobraban para evitar el accidente.

La Guardia Civil de Tráfico intervino rápidamente y logró detener la furgoneta antes de que abandonara el municipio de Algeciras, arrestando al conductor. Los servicios sanitarios atendieron al repartidor, un hombre de 32 años, que fue trasladado al Hospital Punta de Europa. Según las primeras informaciones, sus lesiones no revestían gravedad.

El suceso generó asombro entre los conductores y vecinos de la zona, que calificaron la escena de “increíble” e “inédita” para una de las carreteras más transitadas de la comarca. Afortunadamente, la rápida intervención de los testigos y de las autoridades evitó que la tragedia fuera aún mayor.

Mira el video:

