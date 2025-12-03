"Del Castillo tiene que ser procesado”, afirmó el ministro de Gobierno al denunciar corrupción e impunidad en la Policía

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, asumió un rol central en la profunda reestructuración de la Policía Nacional, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, garantizar la meritocracia y enfrentar la corrupción y el crimen organizado en Bolivia.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Oviedo reconoció que la Policía Nacional enfrenta “serias deficiencias, penetrada en muchos de sus estamentos por la corrupción, por la indisciplina, por la falta de estructura orgánica de la misma institución policial”. Sin embargo, destacó que no se debe generalizar: “También hay buenos funcionarios policiales”, afirmó.

Para revertir esta situación, el ministro destacó la renovación del alto mando policial, así como de los comandantes departamentales y de unidades especiales como la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv).

Según Oviedo, “hemos tratado de buscar a los mejores elementos que tiene la policía y hacer que se vuelva a recuperar el mando, la verticalidad, la disciplina, la eficiencia y la meritocracia en cuanto a lo académico”.

Destacó la importancia de recuperar el control del Estado en regiones donde este se había perdido, como el trópico de Cochabamba y ciertas zonas fronterizas con Chile y Perú.

“Hay ciertos sectores en la frontera donde hay una ausencia de Estado, tomada por la delincuencia. Obviamente nosotros vamos a superar eso”, aseguró.

El ministro también anunció el fortalecimiento de la cooperación internacional, con agencias como la DEA y unidades policiales de la Unión Europea, tras denunciar que gestiones anteriores habían aislado a Bolivia de mecanismos de intercambio de información y cooperación policial.

Sobre los procesos judiciales de alto perfil, incluyendo los relacionados con el expresidente Evo Morales, Oviedo afirmó que “cualquier orden judicial deberá cumplirse dentro del marco legal y con coordinación con el Ministerio Público. No haremos de esto una bandera política, no haremos una tarea de venganzas o de chismes”.

La autoridad también denunció la complicidad política en casos de narcotráfico y corrupción: “Grupos delincuenciales tenían impunidad completa en regiones como Santa Cruz y El Beni, con documentos falsificados, habitando en viviendas de alto lujo, recorriendo las calles con absoluta libertad. No solo es culpa de la policía, ahí había una directriz política de los que estuvieron a cargo del gobierno y concretamente de esta cartera ministerial que dejaron que esto suceda”.

Respecto a los responsables de estos hechos, Oviedo señaló que “indudablemente el exministro Eduardo del Castillo tiene que ser procesado y asumir la responsabilidad que él ha tenido en los últimos años sobre lo que ha sucedido en esta institución y en la seguridad ciudadana”.

En cuanto al sistema penitenciario, el ministro admitió que está en crisis y anunció medidas para mejorar la infraestructura y el comportamiento del personal de seguridad.

También adelantó que la reforma policial será profunda e integral: “Estamos reconstruyendo la Policía para que vuelva a ser eficiente, disciplinada y confiable ante la ciudadanía”.

