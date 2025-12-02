Fexpocruz reconoció el legado de su expresidente Ivo Kuljis

Fexpocruz reconoció este martes a los expresidentes que dejaron una huella imborrable en el desarrollo de la feria multisectorial más importante del país.

Entre ellos, destacó el empresario cruceño Ivo Kuljis, quien lideró la institución entre 1986 y 1987, período clave para la consolidación del evento como referente regional e internacional.

La ceremonia se realizó en el ingreso principal de la muestra, donde se entregaron distinciones especiales a 42 expresidentes. Cada reconocimiento consistió en una palmera elaborada con madera reciclada de la Chiquitanía, símbolo del legado y la sostenibilidad que caracteriza a Fexpocruz.

Durante su presidencia, Ivo Kuljis fue reconocido por su visión estratégica y compromiso con la innovación, aspectos que contribuyeron a proyectar a Fexpocruz como un espacio de promoción de negocios y cultura empresarial en Bolivia y Latinoamérica.

El homenaje a Kuljis y los demás expresidentes reafirma la misión de Fexpocruz de valorar la historia, el esfuerzo y la visión de quienes construyeron el éxito de la feria, que este año celebra 63 años de trayectoria.

