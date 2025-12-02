¡Con bombos y platillos! Alcalde mexicano inaugura un grifo y es criticado (VIDEO)

Una situación insólita se registró, cuando se realizó una entrega proclamando “Valladolid está renaciendo” y bajo un sol inclemente, vecinos y medios de comunicación se dieron cita para presenciar la entrega de una obra hidráulica prometida por el alcalde Homero Novelo Burgos en Xuilub, México. La expectativa era alta: se esperaba la inauguración de infraestructura que mejoraría el abasto de agua en la comunidad.

La sorpresa llegó en forma de una manguera de jardín azul, sujeta con alambre a un poste de luz y coronada por una simple llave de plástico. El momento cumbre se dio cuando el presidente municipal giró la llave y, efectivamente, brotó agua. Hubo aplausos, aunque también caras de incredulidad entre los asistentes.

Mientras el alcalde se lavaba las manos sonriente, los vecinos llenaban cubetas directamente del improvisado grifo, como si fuera un acto cotidiano y no la supuesta megaobra de impacto social.

La ceremonia, presentada como un hito de infraestructura hidráulica, quedó marcada por la precariedad del montaje. Para los habitantes de Xuilub, el tan anunciado “renacimiento” llegó en forma de un accesorio de ferretería de apenas 50 pesos.

El lema oficial de la ciudad dice “Cuna del Renacimiento Maya”, pero la pregunta que queda flotando entre los presentes es clara: ¿esta es la infraestructura que Valladolid realmente merece, o solo un acto simbólico para la foto política?

Mira el video:

