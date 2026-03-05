El triste final de Leticia: La científica brasileña que desapareció en EE. UU. y fue hallada congelada en una zona boscosa

La búsqueda de Letícia Alves de Oliveira, una química de 36 años con una carrera académica de excelencia, concluyó con una noticia que estremece a la región. Esta semana, la ONG Unidentified Human Remains Canada y sus familiares confirmaron que el cuerpo hallado en abril de 2024 en un bosque de Coaticook, Quebec, pertenece a la joven madre desaparecida.

Una mente brillante en la oscuridad

Letícia no era una migrante común. Era licenciada en Química por la Universidad Federal de Goiás y poseía una maestría por el prestigioso Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) de Brasil. Su sueño era alcanzar el doctorado y vivir en un entorno de mayor tolerancia.

Sin embargo, su rastro se desvaneció en 2023 mientras se encontraba en Boston, Estados Unidos, realizando labores misioneras y gestionando su documentación migratoria. El último contacto con su familia fue en diciembre de aquel año; poco después, sus redes sociales fueron borradas sistemáticamente, sumiendo a sus allegados en un silencio absoluto.

El hallazgo y el misterio de la frontera

El cuerpo fue descubierto el 24 de abril de 2024 por cazadores locales, cerca de una galería pluvial en la frontera canadiense. Los detalles del reporte forense son desgarradores:

Estado del hallazgo: Vestía varias capas de ropa de invierno, incluyendo un abrigo térmico, gorro, calcetines de lana y botas especiales.

Causa de muerte: La autopsia determinó que la causa probable fue hipotermia ambiental , sin indicios de violencia externa.

Identificación tardía: Aunque el cuerpo fue localizado hace casi un año, la confirmación oficial mediante cotejo de ADN se dio apenas este 26 de febrero de 2026.

Un grito de auxilio ignorado

La familia de Letícia denuncia una cadena de irregularidades y falta de apoyo. Según su primo, Frederico Alves, los registros indican que la joven estuvo bajo custodia de las autoridades migratorias de EE. UU. entre enero y abril de 2024, tras un intento de ingresar a Canadá. Fue liberada el mismo mes en que, trágicamente, fue hallada muerta en la intemperie.

"Las autoridades no escucharon nuestro grito de socorro", lamentó Frederico, señalando que el caso fue archivado prematuramente en Brasil mientras ellos seguían buscando respuestas.

El dolor de una hija

Letícia deja en la orfandad a una hija de 12 años, quien mantenía comunicación diaria con ella hasta el momento de su desaparición. Mientras los restos permanecen en territorio canadiense, la familia ha iniciado una campaña para recaudar los fondos necesarios para la repatriación del cuerpo a su ciudad natal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que el Consulado en Montreal está brindando asistencia a los familiares, aunque el consuelo llega tarde para una familia que hoy vive, en sus propias palabras, en una "profunda oscuridad".

Con información de g1, Itatiaia y UOL Noticias.

