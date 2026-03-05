Imponente entrada: Trump aparece al lado de Messi en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó una escena llamativa al ingresar junto a Lionel Messi a la Sala Este de la Casa Blanca, donde se realizó una recepción oficial al plantel del Inter Miami tras su consagración en la MLS Cup 2025.

El mandatario estrechó la mano del capitán argentino y lo elogió frente a los presentes. “Gran trabajo”, le dijo Trump a Messi, antes de bromear sobre la admiración que su hijo Barron siente por el campeón del mundo. El encuentro estuvo marcado por un ambiente distendido, con risas y comentarios del presidente sobre leyendas del fútbol.

Durante su discurso, Trump recordó a Pelé, a quien vio jugar cuando militaba en el New York Cosmos, y también mencionó a Cristiano Ronaldo, de quien se ha declarado admirador. Incluso lanzó una pregunta al público: quién era mejor entre Messi y Pelé, lo que generó carcajadas entre los asistentes.

El acto también contó con la presencia del entrenador Javier Mascherano y del mediocampista Rodrigo De Paul, además de varios funcionarios del gobierno estadounidense. Como gesto simbólico, los directivos del club le entregaron a Trump una camiseta del Inter Miami con el número 47, mientras que Messi le obsequió un balón firmado por todo el plantel.

Tras la ceremonia, el mandatario invitó al equipo a recorrer el Salón Oval. La visita del club de Florida se realizó en la previa del partido que el Inter Miami disputará este fin de semana frente a DC United.

Mira la programación en Red Uno Play