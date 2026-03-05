Encuentro en el Vaticano: El Papa León XIV y Monseñor Dowlaszewicz estrechan lazos de fe

La Plaza de San Pedro fue el escenario de un emotivo intercambio entre el Papa León XIV y Monseñor Estanislao Dowlaszewicz durante la audiencia general de este miércoles. El encuentro reafirmó el estrecho vínculo de fraternidad que une a la Arquidiócesis de Santa Cruz con el Sucesor de Pedro en Roma.

El Obispo Auxiliar cruceño aprovechó este espacio de cercanía para saludar personalmente al Pontífice en un clima de profunda cordialidad. Las imágenes del momento, difundidas rápidamente en redes institucionales, capturan un instante de esperanza para la comunidad católica boliviana.

Esta visita a Italia responde a una agenda espiritual de gran relevancia histórica para la orden franciscana y sus fieles. Monseñor Dowlaszewicz participa activamente en los actos que marcan la primera exposición pública de los restos de San Francisco de Asís.

La presencia del prelado en este acontecimiento subraya la importancia de la espiritualidad de la paz y la pobreza en el mundo contemporáneo. El evento ha convocado a miles de peregrinos que buscan renovar su fe ante las reliquias del "Pobrecillo de Asís".

Desde la capital italiana, este gesto se interpreta como un potente signo de unidad para la misión evangelizadora en el oriente boliviano. La conexión directa con el Vaticano fortalece el compromiso de la Iglesia local frente a los retos sociales actuales.

Monseñor Estanislao continúa su itinerario pastoral llevando consigo las intenciones de una arquidiócesis que se mantiene en constante movimiento misionero. Este acercamiento simboliza el respaldo de la Iglesia universal a la labor que se realiza en Santa Cruz.

