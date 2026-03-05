TEMAS DE HOY:
Hallazgo cadáver Feminicidio El Alto Feminicidio en La Paz

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Adulto mayor es captado por cámaras robando dos celulares en una tienda en Santa Cruz

Posteriormente, las cámaras del interior del local registraron el momento en el que el sujeto abre la puerta, entra mirando alrededor y se dirige hacia el área donde se encontraban los teléfonos.

Charles Muñoz Flores

05/03/2026 16:42

Cámaras de seguridad registran el robo de dos teléfonos en una tienda frente a un colegio. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Una persona de la tercera edad fue captada por cámaras de seguridad cuando ingresó a una tienda y sustrajo dos teléfonos celulares en la avenida Las Américas en Santa Cruz, frente a un colegio.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana, cuando el hombre llegó caminando al lugar con gorra y una mochila. Las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el exterior del negocio muestran al sospechoso observando a ambos lados antes de ingresar al establecimiento.

Posteriormente, las cámaras del interior del local registraron el momento en el que el sujeto abre la puerta, entra mirando alrededor y se dirige hacia el área donde se encontraban los teléfonos.

En cuestión de segundos, el individuo toma dos celulares y sale corriendo del lugar, huyendo con rumbo desconocido.

El robo se produjo en la tienda de zapatos, ubicada sobre la avenida Las Américas, frente a un establecimiento educativo.

Los propietarios del negocio revisaron las imágenes de seguridad para identificar al presunto responsable, mientras se espera que el caso sea denunciado ante las autoridades para iniciar la investigación correspondiente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD