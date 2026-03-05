Adulto mayor es captado por cámaras robando dos celulares en una tienda en Santa Cruz

Una persona de la tercera edad fue captada por cámaras de seguridad cuando ingresó a una tienda y sustrajo dos teléfonos celulares en la avenida Las Américas en Santa Cruz, frente a un colegio.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana, cuando el hombre llegó caminando al lugar con gorra y una mochila. Las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el exterior del negocio muestran al sospechoso observando a ambos lados antes de ingresar al establecimiento.

Posteriormente, las cámaras del interior del local registraron el momento en el que el sujeto abre la puerta, entra mirando alrededor y se dirige hacia el área donde se encontraban los teléfonos.

En cuestión de segundos, el individuo toma dos celulares y sale corriendo del lugar, huyendo con rumbo desconocido.

El robo se produjo en la tienda de zapatos, ubicada sobre la avenida Las Américas, frente a un establecimiento educativo.

Los propietarios del negocio revisaron las imágenes de seguridad para identificar al presunto responsable, mientras se espera que el caso sea denunciado ante las autoridades para iniciar la investigación correspondiente.

