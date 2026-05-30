Aparatoso accidente en puente de Satélite Norte; una vagoneta termina sobre las barandas

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la carretera que conecta a Santa Cruz con Warnes ha generado una movilización de los servicios de emergencia en el ingreso a Satélite Norte. El incidente vial ocurrió cuando una vagoneta color guinda perdió el control y terminó incrustada sobre los barandales de seguridad, justo al iniciar la subida al puente.

Varias ambulancias llegaron rápidamente al lugar del siniestro para brindar asistencia médica. Hasta el momento del presente reporte, se aguardaba la llegada de la Policía al lugar.

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