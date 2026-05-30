Suspenden audiencia del hijo de Luis Arce tras descompensación médica en Palmasola

La audiencia cautelar de Luis Marcelo Arce Mosqueira fue suspendida este viernes, luego de que el imputado sufriera una descompensación de salud al mediodía dentro del recinto de Palmasola, en Santa Cruz. El reporte de Régimen Penitenciario impidió su presencia ante el juez, obligando a activar los protocolos de asistencia médica inmediata en el Centro de Rehabilitación.

El fiscal antidrogas, Meizon Mamani, confirmó la postergación del acto judicial debido al estado del investigado y detalló el resultado del operativo policial previo en su celda. "Ayer policías del Centro Interno de Policía hicieron una requisa y en su pabellón encontraron sustancias controladas en un peso mínimo de dos gramos", ratificó la autoridad del Ministerio Público.

Adecuación por la Ley 1008

La fiscalía dispuso adecuar formalmente la conducta de Arce Mosqueira al delito de consumo, cargo tipificado en el artículo 49 de la Ley 1008 tras el pesaje de los elementos secuestrados. Por su parte, el procesado se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio mientras se define una nueva fecha para determinar su situación jurídica.

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